CBR trekt na brand in pand 12.000 euro uit voor gedupeerde kandidaten

Surfers steeds meer in de problemen: Reddings­bri­ga­de rukte in 2019 vaker uit

7:02 De lifeguards van de Reddingsbrigade Nederland hebben in 2019 een druk jaar gehad. Zij moesten in het hele land 9079 keer in actie komen, dat is ruim duizend keer meer dan in het jaar daarvoor. Vooral het aantal surfers en kitesurfers in de problemen steeg.