CBS-gebouw gaat op in nieuwe woonwijk Park 070

Man die zijn vrouw Julia in stukken sneed, moet naar Pieter Baan Centrum

12:32 De 41-jarige Rus Andrei K. stond vanmorgen voor het eerst voor de rechter nadat hij in januari zijn Russische vrouw Julia (30) in hun huis in de Neptunusstraat in Den Haag in stukken had gesneden. Daarna gaf hij haar als vermist op. De rechtbank bepaalde tijdens de pro-formazitting dat de verdachte psychiatrisch moet worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum.