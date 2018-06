CBS: respectloos gedrag weer iets gedaald in Den Haag

Had in 2013 nog 30,5 procent te maken met respectloos gedrag op straat in Den Haag, in 2017 is dit gedaald tot 27,4 procent. In het openbaar vervoer daalde dit in vijf jaar van 27 naar 21 procent.



Inwoners van Den Haag en de inwoners van de andere vier grootste gemeenten van Nederland geven het vaakst aan last te hebben van respectloos gedrag door onbekenden op straat. En dat is een groot verschil met de landelijke percentages. In 2013 ervoer 22,1 procent landelijk gezien onbeschoft gedrag op straat en in 2017 was dat 20,1 procent. Een verschil van in 2013 ruim 8 procent met Den Haag en in 2017 ruim 7 procent.