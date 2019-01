CDA biedt Armeens gezin hoop met mogelijk

‘ja’ voor kinderpardon

VideoHet CDA biedt het Armeense gezin Tamrazyan hoop nu het mogelijk toch instemt met het kinderpardon. Derk Stegeman, woordvoerder van kerkasiel Bethel dat het gezin opvangt, is blij met de toenadering. ,,Het CDA geeft gehoor aan een oproep die in de samenleving leeft. Dat is voor ons ontzettend hoopgevend. Het is voor ons als kerk zaak om geen valse hoop te bieden.’’