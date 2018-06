CDA in Den Haag heeft zorgen om misstanden met senioren

Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek deze week dat in Nederland 170.000 van de 3,1 miljoen senioren te maken hebben met psychisch of lichamelijk geweld. Het gaat vaak om kwetsbare ouderen en overbelaste mantelzorgers.

Het CDA is geschrokken van de uitkomst, meldt de partij. Het wil in kaart hebben hoe de situatie is in Den Haag. De minister wil professionals trainen om oog te hebben voor misstanden. Het CDA wil weten of Den Haag die aanbeveling van de minister gaat overnemen.