CDA: Meer zekerheid over zorgtoekomst van Bronovo

Over de voorgenomen sluiting van het Bronovo-ziekenhuis is veel te doen. In elk geval tot 2024 blijft het gebouw dienstdoen als ziekenhuis, maar de discussie over wat er daarna mee moet gebeuren is al volop losgebarsten. Fractievertegenwoordiger Astrid Frey van het CDA vroeg daarom aan het gemeentebestuur of er zekerheid is dat er ook in de toekomst zorgverlening op die plek zal blijven.