CDA roept om onderzoek naar drugsgebruik in Den Haag

In Amsterdam schrokken ze zich een hoedje toen vorige week de cijfers op tafel kwamen: drugsgebruik en in samenhang daarmee drugscriminaliteit zijn in de hoofdstad de pan uitgerezen. En zo goed als oncontroleerbaar.

Dat blijkt uit gedegen onderzoek, dat hoognodig nu ook in Den Haag moet worden verricht, zo meent Daniëlle Koster. De fractievoorzitter van het plaatselijke CDA wil weten hoe normaal drugsgebruik in Den Haag is en wat de gemeente daar tegen onderneemt.

Koster stelt voor om in elk geval (weer) te beginnen met voorlichtingscampagnes waarmee jongeren worden gewaarschuwd voor de gevaren waaraan zij zich blootstellen.

Normalisering van drugs

'Zijn er voldoende gegevens bekend over het drugsgebruik in Den Haag?', zo luidt een van haar vragen aan het stadsbestuur. De fractievoorzitter wil weten of de cijfers over drugsgebruik en drugscriminaliteit in Den Haag ook gestegen zijn in de afgelopen jaren. Ook wil Koster weten hoe deze cijfers zich verhouden tot drugsgebruik en drugscriminaliteit in andere grote steden.

Met een verwijzing naar de situatie in Amsterdam, maakt zij zich grote zorgen over de kennelijke normalisering van drugs. Al is het maar omdat, zoals ze vaststelt, drugs-criminaliteit de samenleving ontwricht: 'En dat houden we in stand als we drugsgebruik als normaal zien en vinden dat een pilletje op een festival erbij hoort'.

Achter de feiten aan

Dus vraagt Koster of er in Den Haag net zo'n rapport kan komen als in Amsterdam. Om met de bevindingen daaruit gerichter actie te kunnen ondernemen. Uit het hoofdstedelijke rapport bleek dat de gemeente daar steeds meer achter de feiten aanloopt. Bij politie en politiek ontbreekt het aan goed zicht op de groeiende omvang van de drugsmarkt. Koster: 'Laten we niet naïef zijn en denken dat we het in Den Haag op dit vlak beter doen dan Amsterdam'.