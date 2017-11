CDA wil beter openbaar vervoer in Vroondaal

Vermiste Emily (12) 'gelukkig levend aangetroffen' in Den Haag

8:17 De pas 12-jarige vermiste Emily uit Grootegast is 'gelukkig levend aangetroffen' in een woning Den Haag. De politie bevestigt een bericht daarover op facebook van de vader van het meisje. Emily was in het gezelschap van een man in de woning, de politie zoekt uit wat zijn rol is in de kwestie. Het meisje is inmiddels weer thuis in Grootegast en verkeert volgens de politie 'in goede gezondheid'.