CDA wil onderzoek naar dood Willie Dille: 'Zo'n verhaal verzin je niet'

,,Ik denk dat we de verklaring van Willie heel serieus moeten nemen en vindt dat er een onderzoek moet komen naar de rol van alle instanties en de burgemeester,'' zegt Daniëlle Koster (CDA). ,,Wat is er gebeurd? Heeft iedereen op elk moment goed gehandeld? Zijn de signalen van Willie serieus genomen? Is er voldoende rekening gehouden met haar veiligheid?''

Koster vraagt zich af of Krikke extra bescherming aan Dille heeft aangeboden na haar melding over de groepsverkrachting, die bedoeld zou zijn om haar de mond te snoeren als raadslid.

Koster haalt aan dat juist PVV'ers ernstige bedreigingen en intimidaties te verduren hebben. ,,Geert Wilders wordt niet voor niets beveiligd. Ik weet dat PVV'ers heel veel shit en ellende over zich heen krijgen. Zijn na de melding over de verkrachting alle aspecten voldoende meegewogen?''



Koster zegt geen reden te hebben om niet in de verklaring van Willie te geloven. ,,Ik geloof niet dat je zo'n verhaal verzint.''

Quote Ik weet dat PVV'ers heel veel shit en ellende over zich heen krijgen Daniëlle Koster

De CDA-politica is geschokt en aangeslagen door de zelfmoord. Niemand zag iets aankomen, stelt ze. ,,Dille maakte juist de laatste maanden in de raad een ijzersterke indruk. Ik had niet het idee dat er meer met haar aan de hand was. Ze maakte de indruk dat ze genoot van haar rol. Ik had juist het gevoel dat ze in de debatten extra flair had en dat zij de PVV in Den Haag weer relevanter maakte. Ze deed het goed.''

'Moeilijk'

Martijn Balster, fractievoorzitter van de PvdA, vindt het heel moeilijk om te oordelen wat er gebeurd is. Hij stelt dat de familie nu eerst de rust moet hebben om het verlies te verwerken. Daarna moet onderzoek volgen, vindt ook Balster. ,,Het is belangrijk dat uiteindelijk zoveel mogelijk duidelijk wordt. De burgemeester, maar ook de politie kunnen daar een bijdrage aan leveren.''

Krikke, het Openbaar Ministerie en de politie spraken vanochtend in de driehoek over de dood van Dille. De uitkomst daarvan is nog niet bekend.

De gemeente vindt het niet passend om nu te reageren op de vraag of Krikke bescherming of extra beveiliging heeft aangeboden toen het raadslid vorig jaar aangaf dat ze in nood was.

De PVV geeft aan zich voorlopig afzijdig te houden van de politieke discussie. De partij wil eerst om hun verloren vriendin rouwen.