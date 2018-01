Wat meer durf en wat minder politieke dogma’s wenst Karsten Klein Den Haag toe. Neem het idee uit het CDA-verkiezingsprogramma om wijkagenten in te kopen bij de Nationale Politie. Klein: ,,Tegenstanders zullen zeggen: dan krijg je verschillen tussen gemeenten. Maar dat is op andere terreinen allang zo. Wij hebben betere ouderenzorg dan andere steden.’’ Klein maakte zich bij de raadsverkiezingen in 2014 sterk voor forse extra investeringen om derzorgbezuinigingen van het rijk op te vangen. Dat lukte. De komende jaren wil het CDA opnieuw miljoenen vrijmaken om de thuiszorg voor ouderen op peil te houden.

Verder hoopt hij dat collegapolitici de partijpolitieke dogma’s thuis laten. ,,De PvdA roept altijd: meer sociale woningen de VVD zegt altijd: minder. Ik vind dat we moeten kijken naar de praktijk. We hebben meer koophuizen nodig van zo’n 100.000 euro, zodat Hagenaars met een lager inkomen ook een eigen huis kunnen betalen.’’

Den Haag is een stad in bloei In tal van opzichten, zegt het CDA. . En daar wil de partij op voortborduren. ,,De economie trekt aan: Den Haag haalt meer bedrijven, congressen en evenementen als de Volvo Ocean Race binnen’’, zegt Klein. ,,Dat is goed voor de werkgelegenheid én hard nodig, want meer dan de helft van de Haagse beroepsbevolking heeft nog altijd geen inkomen uit werk.’’