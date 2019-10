CDA: Zorg dat RockArt toch naar Den Haag komt

RockArt zoekt al jaren naar een betere locatie. Het pand op het bedrijventerrein in Hoek van Holland, waar de collectie nu te zien is, is te klein geworden. Al in 2016 kreeg het CDA van het stadsbestuur te horen dat RockArt geholpen zou worden om naar Den Haag te verhuizen. Twee jaar later werd in het coalitieakkoord opgenomen dat hiervoor geld, vijf ton, kon worden vrijgemaakt.

Geschikt

Anno 2019 lijkt RockArt naar Alphen te vertrekken. Woordvoerder Bart Bartels liet afgelopen weekend in deze krant optekenen dat er in Den Haag geen geschikt pand lijkt te zijn voor het museum. Tot ongeloof van CDA-raadslid Ismet Bingöl: ‘In een stad met meerdere leegstaande ruimten moet er toch wel één pand geschikt zijn waar het rockmuseum tot zijn recht komt?’



Hij wil daarom van het college weten welke moeite er concreet is gedaan om RockArt naar Den Haag te krijgen. Ook vraagt Bingöl of er gebouwen in beeld waren als potentiële locatie. Verder vraagt hij of er snel contact kan worden opgenomen om te bezien of het popmuseum niet alsnog naar de hofstad wil komen.