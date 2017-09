Cel en 'doodstraf' geëist tegen baasje en hond

De Haagse winkelier zei er wat van dat de dader zijn hond, een Stafford vechthond, de winkel in mee wilde nemen. De klant gaf de winkelier vervolgens klappen, schopte hem en hitste de hond tegen hem op. Die beet hard in de benen van het slachtoffer. Direct daarna graaide de dader geld uit de kassa en ging er vandoor.

Camerabeelden registreerden de hond, de klant en diens autokenteken. Hagenaar Jacek G. erkent dat de hond van hem is, maar beweert dat het dier die dag uit logeren was bij kennissen. Verder doet hij er over zijn eigen rol het zwijgen toe.

Littekens

In de eis tegen de Pool, die al twintig jaar in Nederland woont, is ook meegenomen dat hij zijn ex-vriendin zou hebben gestalkt en mishandeld. Zijn raadsman vroeg om vrijspraak of een lagere straf. Ook vroeg hij aan de rechtbank of de hond mag blijven leven, door hem toch een hertraining te geven: ,, Dat kan bijvoorbeeld bij stichting Hond in Nood''.