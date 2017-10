Cel- en taakstraf geëist tegen belagers boa’s

'Toeval? Ik dachutnie'

30 oktober Het feit dat Ome Ed er vandaag niet is - niemand weet waarom - wordt voor kennisgeving aangenomen. Hoe anders is het met de feiten rond de moord op John F. Kennedy. Tot onze stomme verbazing blijkt er een complotdenker in ons midden te zijn: Schele Joop.