Cel en tbs voor Hagenaar die tijdens beroving twintig keer instak op slachtoffer

fernweh ‘Dat zijn geen pannen, dat zijn blikjes’, en dus kochten we toen onze eerste eigen stalen pan

15:03 ‘Fernweh’ staat voor heimwee naar verre oorden. Deze rubriek voert langs plekken en verhalen uit eigen omgeving die herinneren aan vakanties in pre-coronatijd. Vandaag: In zware Franse pannen wordt alles lekkerder, leerden we ooit bij het kamperen op een strand.