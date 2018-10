Cel geëist tegen mannen die stalen uit ziekenhuis

Het Openbaar Ministerie heeft gisteren veertig maanden cel geëist tegen twee Bulgaarse verdachten die tien diefstallen gepleegd zouden hebben in ziekenhuizen in Den Haag en andere steden.

De twee verdachten maakten laptops, tablets, mobieltjes en pinpassen buit. Volgens het OM was er ‘een rondtrekkend gezelschap dat een kwalijk gat in de markt’ had ontdekt.

Dimitar G. (48) en Aleksander A. (25) zouden vanaf juli 2017 hebben toegeslagen in onder meer het Haga ziekenhuis en MCH Bronovo. Daar merkte een slachtoffer dat net bevallen was van een dochter dat haar laptop, portemonnee met 500 euro en pasjes verdwenen waren. Een familielid herkende later op een uitzending van Omroep West een ‘dikke, onverzorgde man’ die ze in Bronovo had zien lopen.

Volgens het OM moet dat verdachte Dimitar zijn geweest, die na diefstallen in andere ziekenhuizen in Nederland ook al in beeld kwam als dikke man of ‘rare snuiter met bierbuik’. Dimitar wil alleen kwijt dat hij zich niets meer kan herinneren. Hij werd in oktober 2017 met zijn kennis Alkesander A. opgepakt in België. In de BMW waarin ze zaten werden spullen gevonden die uit Nederlandse ziekenhuizen waren ontvreemd.

Mobiel banditisme

Beide verdachten hebben eerst 6 maanden vastgezeten voor diefstallen, eveneens uit ziekenhuizen, voordat ze werden uitgeleverd. Volgens justitie is er sprake van een criminele organisatie. ,,Het is mobiel banditisme, waarbij landsgrenzen geen belemmering zijn. Ze zoeken een kwetsbare doelgroep: patiënten en personeel.”

De officier van justitie eiste voor beiden een celstraf van 40 maanden. De advocaten vonden het bewijs flinterdun. Zo zouden de TomTom-gegevens uit de auto niet aantonen dat de verdachten bij de ziekenhuizen zijn geweest.