Cel geëist voor seks met scholiere (15) uit Den Haag

Via haar telefoon achterhaalde de politie de identiteit van vijf klanten van het meisje. Gisteren hoorden de mannen, die voor het merendeel uit Den Haag komen, celstraffen tegen zich eisen. De verdachten verklaarden bij de rechtbank een voor een dat ze niet in de gaten hadden dat de scholiere jonger was dan achttien jaar. Een man zei dat hij de tiener leerde kennen via een datingsite met de naam 18 plus. Dat moest dus wel goed zitten. ,,Ze droeg een hoofddoek. Daardoor is het moeilijk te zien hoe oud iemand is”, zei de tweede verdachte. Aan de andere mannen had de scholiere verteld dat ze in 6 atheneum zat, of zelfs dat ze al studeerde.