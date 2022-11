Cel geëist voor seksuele uitbuiting minderjarig meisje (16)

Randsta­drail gaat straks veel vaker rijden en met langere trams: ‘Zoals de metro in Londen en Parijs’

Randstadrail zit aan z’n taks. Op de Haagse lijnen 3 en 4 naar Zoetermeer kunnen geen extra trams meer rijden. Maar dankzij een investering van 190 miljoen is dat over een jaar of vijf heel anders, weet HTM-directeur Jaap Bierman: ,,We gaan toe naar spoorboekloos rijden. Zoals de metro’s in Londen en Parijs.”

