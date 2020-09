Cel in na fraude met kinderopvang

Taakstraf voor Hagenaar die bekende bedreigde op grove wijze: ‘Ik hak je in acht stukken’

7 september Een man in Den Haag voelde zich zo bedonderd, dat hij in mails dreigde bij een bekende zijn ogen uit de kop te rukken, hem dood te maken en in acht stukken te hakken. De politierechter vond dat verdachte Z. (33) veel te ver ging en veroordeelde hem vandaag tot een taakstraf van 180 uur en een maand voorwaardelijk cel.