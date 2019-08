Cel voor beschonken man die botbreuk in pink van agente beet

Interpol helpt mee met zoeken naar man van dode Haagse vrouw in India

12:40 De man van de Indiase vrouw die in mei dood in haar woning in de Frambozenstraat in Den Haag werd gevonden, is nog altijd op de vlucht. De Indiase politie is op zoek naar hem. De Nederlandse opsporingsdiensten staan via Interpol met hen in contact. Ook is er contact met de familieleden van de verdachte.