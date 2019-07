Cel voor Haagse dickpic-afperser: 27 mannen maakten bij elkaar zo’n 11.000 euro over

Hagenaar Branco R. is vandaag door de Haagse rechtbank veroordeeld tot zeven maanden cel, waarvan een maand voorwaardelijk, voor zijn bijdrage in de afpersing van 27 mannen die blootfoto’s van zichzelf en broeierige teksten hadden gestuurd naar ene ‘Sabrina’ of ‘Stefanie’.

Deze nepdames, naar later bleek, hadden ze op datingsites ontmoet. De hitsige mannen werden vervolgens afgeperst. Een onbekende man met een Marokkaans accent belde hen dan. Ze moesten geld overmaken of anders zouden de naaktfoto’s en hun ‘ranzige gesprekken’ naar familie en vrienden worden gestuurd. Sommige slachtoffers moesten de spaarpot van hun kinderen of hun bedrijfsrekening plunderen om te kunnen voldoen aan de eisen.

Er werd door de slachtoffers in 2017 en 2018 in totaal zo’n 11.000 euro gestort op de rekening van Branco R.. Maar de rechtbank acht niet bewezen dat de Hagenaar zelf de afperser is. R. zegt dat hij enkel zijn bankrekening ter beschikking stelde aan de echte dader. De rechtbank acht witwassen bewezen. Maar omdat op zijn telefoon ook foto’s zijn aangetroffen van ‘Sabrina’, gaat de rechtbank ervan uit dat R. op zijn minst moet hebben gewéten van de snode afperspraktijken. De rechtbank vindt hem daarom ook medeplíchtig aan de afpersing.

Vrijgesproken

Wie de hoofddader is, is nog niet vast komen te staan. Een 20-jarige Hagenaar kreeg in april al een maand cel voor het beschikbaar stellen van zijn bankrekening. Een of enkele slachtoffers hadden geld op die rekening gestort. Het Openbaar Ministerie ging ervan uit dat deze man ook daadwerkelijk een aantal slachtoffers zelf had afgeperst, maar daarvan werd hij vrijgesproken. Er was toen vijftien maanden cel tegen hem geëist, waarvan vijf maanden voorwaardelijk.

Tegen Branco R. werd twee weken geleden dezelfde straf geëist. In zijn geval achtte het OM niet genoeg bewijs voorhanden te hebben dat hij zelf feitelijk slachtoffers had afgeperst. Maar er was door veel meer slachtoffers (27) geld gestort op zíjn rekening dan op die van de andere verdachte. Hoewel de rechtbank het OM volgde in de bewezenverklaring, kreeg R. toch een veel lagere straf dan tegen hem was geëist. De rechtbank vond dat het OM in het geval van Branco R. te weinig rekening had gehouden met diens licht verstandelijke beperking.

De Hagenaar moet van de rechtbank in totaal ook ruim 3000 euro terugbetalen aan de slachtoffers die een schadeclaim tegen hem hadden ingediend.