Céline Purcell wellicht terug van weggeweest: ‘Opluchting dat het even niet om mijn ambities ging’

Ze kan zich eigenlijk niet herinneren dat ze ooit níet zong. ,,Ik ben opgegroeid met een Engelse pappa’’, geeft Céline Purcell als simpele verklaring. ,,We luisterden thuis (eerst in Den Haag, maar al snel in Zoetermeer, red.) veel naar musicalliedjes. Toen ik naar school ging, vonden de kinderen het eerst wel raar dat ik dan bijvoorbeeld iets zong uit Les Misérables. Niemand kende dat. Ik was een beetje een vreemde eend in de bijt, geloof ik, maar ik werd er gewoon gelukkig van om die liedjes te zingen.’’



Om kort te gaan: Céline verruilde al snel de naschoolse balletklas voor musicalgroep Harlekijn, waar ooit ook Georgina Verbaan haar eerste theaterlessen kreeg. Ze voelde zich meteen op haar plek. Omdat ze goed kon leren, voltooide ze wel eerst het gymnasium en begon ze zelfs nog even vol goede moed aan een studie rechten. Maar misschien was dat toen al wel tegen beter weten in. De decaan op het Erasmus College reageerde in elk geval vol ongeloof: ,,Hij had de folders van het conservatorium al voor mij apart gelegd.’’