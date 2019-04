Celstraf én behandeling voor agressie tegen moeder en winkelpersoneel

Ruzie om iPhones leidt tot 100 uur werkstraf voor met plantenpot­ten bekogelde Hagenaar (58)

19:02 Een Haagse man (58), die eind 2017 ruzie had met een echtpaar in Nootdorp over verdwenen iPhones, is door de Haagse rechtbank veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur. Nadat de Nootdorpse man een emmer water over hem heen gooide om hem bij zijn huis vandaan te jagen, zou de Hagenaar geweld hebben gebruikt. Het stel bekogelde de auto van de man vervolgens met plantenpotten.