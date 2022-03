Celstraf en rijontzegging voor man die tijdens dollemansrit bijna agenten omver reed

Video + update Brand in meterkast woning zorgt voor enorme vlammen; brandweer redt een schildpad

In een woning aan de Waalstraat in Den Haag is dinsdagmiddag een uitslaande brand ontstaan in de meterkast van een woning. De brandweer moet op Stedin wachten omdat de netbeheerder het gas eerst moest afsluiten. In de tussentijd werd het pand koel gehouden.

18:55