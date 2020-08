Celstraf en tbs met dwang geëist tegen Ahmad B. voor brandstichting CBR: ‘Ik was al negen keer gezakt’

Live TwitterTegen Ahmad B. is vandaag een celstraf van drie jaar en tbs met dwang geëist voor brandstichting in het pand van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) in Rijswijk. De Hagenaar van Syrische afkomst zakte tot zijn frustratie al negen keer voor zijn rijbewijs en zou daarom motorbenzine in het gebouw hebben gegoten. Vervolgens stak hij de vloeistof in brand.

In december zakt B. voor de negende keer voor zijn rijbewijs. Na dat nieuws dreigt hij - terwijl hij uit woede een tafel omgooit - al om het pand in de fik te steken. De man is gefrustreerd en wil niets liever dan zijn rijbewijs halen, zodat hij in Nederland als chauffeur aan de slag kan. De kosten voor het roze papiertje zijn dan al opgelopen tot 7000 euro.

,,Ik vroeg hoe het kan dat ik weer gezakt ben, terwijl ik in Syrië al 18 jaar mijn rijbewijs heb”, verklaart hij vandaag via een tolk tijdens de rechtszaak. Dat het hem in Nederland niet lukt, vindt hij onverklaarbaar. B. wilt aandacht voor zijn situatie, dat mensen hem helpen.

B. zit vervolgens twintig dagen binnen. Pas op 3 januari gaat hij in de ochtend weer naar buiten. Op weg naar het CBR met een tas vol brandmaterialen.

Dertig mensen

Aangekomen bij de Lange Kleiweg loopt B. het pand binnen met een grote tas en een lege mayonaise-emmer met een inhoud van tien liter. Een man die net aan zijn eerste werkdag begint bij het CBR ziet hem naar binnen gaan tot aan de ruimte van de examenzaal. Daar gooit de verdachte de tas op de grond waar motorbenzine uitloopt. De vloeistof wordt in de fik gestoken. Daarna gaat de inhoud van de emmer over de vlammen heen. Er zijn op dat moment dertig mensen in het pand aanwezig.

Een examinator ziet het gebeuren. Wat volgt is veel zwarte rook en een steekvlam die in de examenzaal komt. Door het vuur worden kasten, de vloer en wanden vernield. Het pand wordt ontruimd en duizenden examens uitgesteld. De politie pakt B. in de buurt op.

Quote Het was niet mijn bedoeling om het gebouw af te branden B.

De verdachte biedt vandaag bij de rechtszaak zijn excuses aan. ,,Ik was die dag mijzelf niet. Ik was al negen keer gezakt.” De rechter zet vragen bij die opmerking: ,,Heeft u toen niet nagedacht: Wat ben ik aan het doen?” Waarop B. antwoordt: ,,Het was niet mijn bedoeling om het gebouw af te branden.”

Maar dat het ‘per ongeluk’ ging, gaat er niet in bij de rechter. ,,U hebt de nodige voorbereidingen getroffen.” Zo werd er bij de verdachte thuis een jerrycan met benzine gevonden. Dat beaamde de man. ,,Natuurlijk. Maar u moet rekening houden met wat ik meegemaakt heb ik Syrië. Ik ben mishandeld door mijn vader, heb veel geweld gezien en ben veel familieleden kwijtgeraakt. Ik heb mijn neefje dood voor me op de grond zien liggen. Nogmaals, dat alles bij elkaar had veel impact.”

Spijt

B. heeft spijt dat hij van tevoren niet met iemand praatte. Deskundigen hebben vastgesteld dat hij psychisch niet helemaal in orde is. Daarom zou hij tbs moeten krijgen. Al staat nog niet vast of hij dan ook in een tbs-kliniek moeten worden opgesloten, of een lichtere vorm van tbs kan krijgen.

Bij het geven van de strafeis verklaart de officier van justitie vandaag dat het gaat om een ernstig misdrijf waarop maximaal vijftien jaar gevangenisstraf staat. De richtlijnen zijn echter drie tot vier jaar. Tegen B. eiste ze een celstraf van drie jaar en tbs met dwang.

Verslaggever Jorina Haspels is bij de rechtszaak aanwezig en twittert mee.