Celstraf geëist na misbruik vermiste Emily (12): 'Ik heb haar alleen geknuffeld'

Het OM heeft vijftien maanden cel geëist, waarvan vijf maanden voorwaardelijk. Justitie wil ook een behandeling opgelegd zien.

Inval

Op 2 november vorig jaar maakte een inval in een woning van de broer van de verdachte een einde aan de onzekerheid over de verblijfplaats van het meisje dat sinds een paar dagen eerder kwijt was. Sociale media waren grootscheeps ingezet bij de speurtocht. Een klasgenootje had haar bij de bushalte in Grootegast zien instappen met een getinte jongeman.



Dat spoor leidde uiteindelijk naar de woning van de broer van de verdachte in de Tubbergenstraat in Den Haag. Toen de politie daar binnenviel, troffen ze het meisje in ondergoed overstuur aan, en verder alleen de verdachte in boxershort. Ze zei meteen dat ze door hem misbruikt was. Ze had hem oraal moeten bevredigen.

'Alleen geknuffeld'

,,Maar er is echt helemaal niks gebeurd tussen ons, we waren gewoon aan het kennismaken en chillen, ik heb haar alleen geknuffeld'', aldus de tegenwoordig in Noordwijkerhout wonende Raad Al D. tegen de rechters. Hij zou geen enkele snode bedoeling hebben gehad, toen hij het kind via Instagram en Whatsapp overhaalde om naar Den Haag te komen.



Hij beweerde dat zij hem had verteld dat ze werd geslagen thuis. De verdachte: ,,Ik dacht: kom hier, dan ga ik je Den Haag laten zien, en gaan we naar het strand''. Maar in zijn uitnodigingen destijds appte hij het kind ook hele andere vooruitzichten: ,,Gaan we neuken? Zoenen? Seks?''. Of vroeg hij haar foto's toe te sturen van haar borsten zonder bikini. ,, Allemaal grapjes'', zei de verdachte.

Leeftijd