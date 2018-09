Celstraf geëist na tiental inbraken in Den Haag

De Haagse veelpleger Noudrin L. (41) moet volgens justitie nog anderhalf jaar in de cel blijven zitten voor een tiental inbraken in Den Haag in mei. Vier van die inbraken vonden in één enkele nacht plaats. De verdachte zelf ontkent bijna alles.

L. heeft een strafblad van 43 pagina’s vol inbraken en is op 26 juli nog door de rechtbank in Haarlem tot acht maanden celstraf veroordeeld. Hij zit sinds 1 juli vast, nadat de politie hem in zijn woning oppakte. Dat was voor tien inbraken die hij in een periode van 3 weken in mei gepleegd zou hebben.

De verdachte leefde in die tijd op straat en was verslaafd aan alcohol en drugs.

Camera

Volgens Justitie is hij op camerabeelden te zien bij een avondwinkel, een yogastudio, een restaurant en andere bedrijven waar is ingebroken. De buit bestond uit diverse kassa-lades met in totaal zo’n 3500 euro en sloffen sigaretten. De braakschade was groot, want overal werden ruiten en deuren ingeramd. Bij de politie en dinsdag voor de rechtbank verklaarde Nourdin dat hij onschuldig was. ,,Ik ben niet de enige dief in Den Haag.” Hij bekende wel de heling van een gitaar die hij 'voor een onbekende verkocht' bij een pandjeshuis.

Quote Ik ben niet de enige dief in Den Haag L.

Maar volgens Justitie heeft hij alle diefstallen zelf gepleegd. Bij zijn aanhouding hing immers een blauw trainingspak en donker vest over het balkon die op camerabeelden van de inbraken te zien was. Verder was er in glas van een kapperszaak een bloedspoor met DNA van Nourdin.

,,Dit moet ophouden”, zei de officier van justitie. Ze eiste 24 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Met de reclassering achtte ze de kans op herhaling groot en ze wil dat de man na diens vrijlsting goed in de gaten wordt gehouden in een huis voor begeleid wonen.

De advocaat sprak van een ‘terugval’ van haar cliënt door het verbreken van een relatie. ,,Hij wil eigenlijk gewoon huisje, boompje, beestje.” Zij vroeg om vrijspraak, omdat er geen bewijs tegen Nourdin zou zijn. De beelden waren soms van bovenaf of onscherp en 'zulke kleding heeft toch iedereen in de kast.

De rechtbank doet 25 september uitspraak.