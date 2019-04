Celstraf geëist tegen Hagenaar (20) die ‘over zijn ex probeerde te rijden’

Tegen de 20-jarige Hagenaar Damian A. die in Nootdorp op zijn ex (18) en haar vader zou hebben proberen in te rijden, is woensdag voor de Haagse rechtbank een jaar celstraf geëist waarvan vier maanden voorwaardelijk. Hij had de ex ook jarenlang mishandeld, zegt Justitie.

De ex, moeder van hun beider zoontje, en haar vader zeggen dat zij zichzelf op 23 december op de Dominee Spoorlaan alleen konden redden door opzij te springen voor de aanstormende Volkswagen van de Hagenaar. Het Openbaar Ministerie verwijt de verdachte verder dat hij zijn vriendin jarenlang heeft mishandeld. De ex verklaarde meerdere malen ‘bont en blauw’ te zijn geslagen. Er waren een flink aantal foto’s in het rechtbankdossier opgenomen om dat te bewijzen. Zij zou onder andere een keer met een schaar in haar been zijn gestoken. A. zou haar via Facebook Messenger hebben bedreigd: ,,Ik sla jou helemaal de grafkanker, ik ga jou steken in je buik, ik ken vast wel mensen die jou willen verkrachten” en meer van dat soort teksten.

A. bevestigde dat er veel ruzie was en dat die ruzies vaak ontaardden in ‘vechtpartijen’. ,,Zij begon altijd met slaan en ik ging dan afweren.”

xtc

Ten slotte klaagt het OM de verdachte aan voor het feit dat hij op de bewuste decemberdag flink onder invloed van xtc achter het stuur zat. Die laatste aanklacht is de enige die de verdachte bevestigt. Hij zou op een feestje op een vrijdagnacht maar liefst 5 pilletjes xtc hebben genomen en die zouden op de zondag in december nog altijd in zijn bloed hebben gezeten.

Toch ontkent de Hagenaar dat hij ‘opgefokt’ was tijdens het incident op de Dominee Spoorlaan. ,,Ik heb rustig haar naam geroepen en wilde praten over onze relatie die net was beëindigd, maar zij rende weg en belde haar vader”. ,,Ik heb op geen enkel moment de stoep opgestuurd en ben telkens rustig rechtdoor blijven rijden. Pas toen ik haar vader zag en de indruk had dat hij een pistool bij zich had toen ben ik wat wilder weggereden.” De officier van justitie wees erop dat de Hagenaar in zijn eerste verklaring tegenover de politie zelf ook spreekt over dat hij ‘is ingereden’ op de vader omdat hij dacht dat deze een pistool bij zich had.

De aanklaagster zei zich ‘grote zorgen’ te maken over de opgeworpen mogelijkheid dat zowel A. als zijn ex het in de toekomst wellicht weer met elkaar willen proberen. De Hagenaar zou graag met zijn ex in relatietherapie gaan.

Het OM eiste ook nog een rij-ontzegging van tien maanden tegen hem. De uitspraak is op 24 april.