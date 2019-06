Celstraf geëist tegen Hagenaar voor doodsteken van hond met schroevendraaier: ‘Ik moest me verdedigen’

Volgens de verdachte zou de ruzie op 27 november aan de Erasmusweg zijn ontstaan, omdat de onderbuur niet tegen de herrie kon die de verdachte ’s avonds maakte bij het klussen in zijn badkamer. Het slachtoffer zou daarop tegen de scooter van de verdachte hebben geschopt. Toen die daarop verhaal ging halen, zou de buurman zijn gaan schreeuwen en gewelddadig zijn geworden.



Er volgde wat duw en trekwerk, totdat het slachtoffer zijn hond, een vierjarige Amerikaanse Stafford liet vieren. De hond zou Gerrel van L. in zijn arm hebben gebeten, terwijl zijn baas de Hagenaar met de hondenriem sloeg. ,,Ik moest me verdedigen”, verklaarde de verdachte, die met een schroevendraaier om zich heen zou zijn gaan zwaaien richting de hond en zijn baas.



Maar volgens het slachtoffer zou de verdachte hem buiten onverwacht hebben aangevallen toen hij zijn hond uitliet. Toen de Stafford hem probeerde te beschermen, zou Gerrel van L. de hond diep in zijn linkerflankhebben gestoken. De Pool wist de hond zijn huis binnen te krijgen en belde een dierenarts. Toen die arriveerde, was de hond al gestorven. Volgens de arts had de schroevendraaier het hart van het dier doorboord. Uit frustratie zou het slachtoffer de scooter van de verdachte hebben vernield.