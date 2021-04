Celstraf geëist tegen Hagenaar voor handel in wapens: ‘Ik had het gevonden in een speeltuin’

De politie kwam de Hagenaar vorig jaar oktober op het spoor toen ze in de telefoon van een andere verdachte allerlei berichtjes met L. over wapenhandel aantrof. Die ander is al eerder veroordeeld tot een celstraf. L. gaf toe dat hij die berichtjes had verstuurd, maar tot een deal was het volgens hem nooit gekomen. ,,Het was opschepperij. Ik ben een jongen van de straat. Ik wilde erbij horen en stoer doen. Maar ik heb nooit wapens geregeld of wat verkocht.’’