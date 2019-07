Celstraf geëist tegen man die gemeentemedewerkster tot bloedens toe sloeg met paraplu

Justitie eist 4 maanden cel en 160 uur taakstraf tegen de 26-jarige Clarence W. uit Voorburg. Hij zou op 14 december 2017 met een mes een motoragent hebben bedreigd. Anderhalve maand later mishandelde de verdachte een medewerkster van de gemeente Leidschendam door haar met een paraplu in het gemeentehuis tot bloedens toe te slaan. ,,Verdachte heeft een veel te kort lontje”, sprak de aanklager.

Het incident met de motoragent begon in Rotterdam. Daar zag de agent de verdachte gevaarlijk rijden. Toen de verdachte vervolgens een stopteken van de agent negeerde, volgde er een achtervolging met zwaailicht en sirene richting Den Haag. Daar vluchtte de Voorburger een restaurant in, waar hij werkte. Toen de agent hem binnen met pepperspray had bespoten en hem daarna in de keuken in de kraag wilde vatten, pakte de verdachte een mes uit het messenblok en draaide zich naar de agent. Die schoot hem daarop in zijn been omdat hij zich bedreigd voelde.

De verdachte erkende het mes in zijn hand te hebben gehad. Maar hij zou het direct weer in het blok hebben teruggeduwd. ‘Waarom hij het dan had gepakt, in plaats van te blijven staan zoals de agent hem telkens had bevolen?’ wilde de rechter weten. ,, Die agent wilde niet praten en had ook niet eerst netjes zijn helm afgezet”, sprak de Voorburger. Omdat de agent voor het restaurant met zijn hand naar zijn zak was gegaan, zou de verdachte zichzelf bedreigd hebben gevoeld.

Voor het eerst op iemand geschoten

De motoragent, die zei voor het eerst op iemand te hebben geschoten, gaf aan nog steeds last te hebben van het incident. Hij vroeg 500 euro smartengeld.

Op 31 januari was het weer raak met de verdachte toen hij naar het gemeentehuis van Leidschendam ging om een paspoort op te halen. Dat ging niet door, waarschijnlijk omdat er per ongeluk een ID-bewijs was aangevraagd. De Voorburger ging daarop verhaal halen bij een medewerkster. Hij trok direct de telefoon uit haar handen. Toen zij hem daarop een duw gaf, sloeg hij de vrouw zo hard met zijn paraplu op haar hoofd dat er een flinke wond ontstond. Het slachtoffer moest met de ambulance naar het ziekenhuis en daar worden gehecht.

,, Ik probeerde mijn been te beschermen”, verklaarde de verdachte, die bekende de vrouw te hebben geslagen. ,,Door die duw van haar kreeg ik pijn, op de plek van die politiekogel.” Hij zei spijt te hebben, al vond hij ook dat het zelfverdediging was geweest.

Zijn advocaat vroeg om vrijspraak voor de bedreiging van de agent. Volgens de raadsman had de agent niet mogen schieten omdat het mes al was weggelegd. Ook zou er sprake zijn van noodweer bij zijn cliënt. En het slaan met de paraplu zou geen opzet zijn geweest. ,,Ook daar vraag ik vrijspraak voor.”

Uitspraak is op 5 augustus.