Celstraf geëist voor afpersing na ‘ranzige’ kiekjes

Even Vragen Aan 'Boeken sterven niet uit, kijk hoe druk het is!'

15:50 Het is hier lekker druk tijdens de Boekenweek. Heeft het thema 'De moeder de vrouw' te maken met het feit dat het publiek overwegend vrouwelijk is? We vragen het aan Nelleke Groots, boekverkoper bij Paagman.