Celstraf geëist voor mislukte overval buurtsuper

De in België woonachtige verdachte Vinay R. (22) ontkent dat het om een roof ging. Hij was destijds bij zijn moeder in Den Haag op bezoek. Zijn familie zou tegen zijn homoseksuele aard en zijn samenleven met een man zijn geweest. Volgens de verdachte liep hij daarom uit frustratie met een pistool in zijn broeksband rond. Hij wilde tijdens het familiebezoek een supermarkt binnen. De supermarktondernemer zag hem aankomen en was ervan overtuigd dat R. het pistool in zijn broeksband had om in de winkel de inhoud van de kassa op te eisen.