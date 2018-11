Celstraf Hagenaar vanwege illegale medicijnhandel

Sportschoolhouder G. zou zonder de benodigde vergunning gehandeld hebben in allerlei soorten anabolen steroïden, afslankmiddelen, kalmeringsmiddelen, en in het lust opwekkende middel Kamagra. ,,Mijnheer dreef een grote clandestiene apotheek”, zei de officier van justitie twee weken geleden tijdens de strafzitting. Onjuist gebruik van die medicijnen kan tot gezondheidsrisico’s leiden.



De Hagenaar vond het allemaal niet zo gevaarlijk. ,,Wat gezond is of niet, dat staat tegenwoordig niet meer vast”, zei hij. ,,In de sport wordt ook van alles gebruikt.” De rechtbank vindt de beschuldigingen van het OM tegen G. toch bewezen. Het OM had een onvoorwaardelijke celstraf van twee jaar geëist.