Celstraf na knokpartij in Scheveningse pizzatent

Mitchell D. was vorig jaar de aanstichter van de vechtpartij in de New York Pizza aan de Gevers Deynootweg. Hij liep opzettelijk tegen bezoekers op en schreeuwde dat hij van motorclub Satudarah was. Toen hij opeens een man van achter tegen diens hoofd sloeg, brak er een massale vechtpartij uit in het pizzarestaurant, waarbij de stoelen door het etablissement vlogen.