Celstraf van 6 maanden geëist tegen foute agent Donovan A.

De vondst van enorme hoeveelheden geld in de woningen van in elk geval twee van de verdachten, sterkt het OM in die gedachte. F. had een slordige 450.000 euro verstopt op allerlei plaatsen in zijn eigen huis en dat van zijn ex. Ook in huize Van H. gingen tonnen cashgeld om. Overigens is dat nog peanuts vergeleken met het duizelingwekkende bedrag dat in een van de spookwoningen werd gevonden: 6 miljoen euro.