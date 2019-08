Celstraf voor drankverslaafde Hagenaar die 74-jarige Rijswijker aanreed én ex mishandelde

J. reed op 27 december 2017 een 74-jarige Rijswijker omver op een zebrapad langs de Maartensdijklaan in Den Haag. De bejaarde Rijswijker liep breuken in neus, ribben, arm en bekken op en een hersenschudding. De dader reed door. Verder mishandelde de Hagenaar zijn ex april dit jaar onder de ogen van het 8-jarige dochtertje van die ex. Ook bedreigde hij twee buurvrouwen die op social media hadden duidelijk gemaakt dat hun buurman degene was geweest die de Rijswijker had geschept.