Celstraf voor drogeren man tijdens seksdate

,,Dit is zo ongelooflijk gemeen, dit is zo ongelooflijk laf”, zei een boze officier van justitie twee weken geleden tijdens de zitting bij de Haagse rechtbank. Hij eiste ook al vijftien maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk.



Vorig jaar september maakte het slachtoffer, een oudere man uit Den Haag, via een homosite een afspraak met de verdachte uit Vlaardingen. Ze zouden elkaar ontmoeten op een adres bij de Beresteinlaan in Den Haag. Daar kreeg de oudere man in een donker hok een pilletje aangeboden, en ook nog whisky en water.



Het eerste wat de man zich nog herinnerde van die dag is dat hij in het flatportiek weer bij bewustzijn werd gebracht door ambulancepersoneel. Hij was er neergelegd door de verdachte. Die had hem ook nog beroofd van zijn portemonnee en zijn mobiel.



De verdachte gaf twee weken geleden toe dat hij met de sleutelbos van de man naar diens woning was gegaan. Daar had hij nog een erotische spullen en textiel van de gedrogeerde man meegenomen.