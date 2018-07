Celstraf voor geldruzie in Schilderswijk

Volgens E. had hij nog 1000 euro tegoed van hem. Toen hij de vriend op 3 april dit jaar op zijn balkon aan de Netscherstraat zag zitten, zou hij netjes aangebeld hebben, om het geld terug te vragen. De vriend kwam met een heel ander verhaal. Hij was in zijn eigen woning door Ritchie E. mishandeld waardoor hij een gebroken oogkas had opgelopen.

Boem

Volgens de verdachte was hij juist door zijn vriend mishandeld, maar aan dat verhaal hecht de rechtbank geen waarde. De celstraf van negen maanden krijgt de Hagenaar ook voor de bedreigingen die hij op 3 april uitte in de richting van agenten die hem aanhielden. ,,Ik pak jullie nog wel, ik heb een bom”, zou hij geroepen hebben. “Boem”, zou hij eraan toegevoegd hebben.

Volgens de agenten nam Ritchie in de cel zo’n dreigende houding aan, dat hij met moeite in toom gehouden kon worden. Volgens E. was hij onnodig hard aangepakt in het politiebureau in de Schilderswijk. Uit camerabeelden kan volgens de rechtbank niet opgemaakt worden dat de politie haar boekje te buiten ging.