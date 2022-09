Celstraf voor man die Haagse agent van achter aanreed: diender belandde op zijn motorkap

De Hagenaar die in de hofstad een agent van achteren aanreed en een andere agent aan zijn portier had hangen terwijl hij gas gaf, belandt hiervoor netto anderhalf jaar in de cel.

Het incident gebeurde in januari dit jaar in de Haagse wijk Nieuw Waldeck. Agenten hingen in burger rond nadat ze meldingen hadden gekregen over drugsoverlast bij een woonzorgcomplex. ‘s Middags hebben ze beet als een dealer, later blijkt het Mohammed D. te zijn, een bezoekje brengt aan een bekende verslaafde in het complex.

D. verkoopt wat, rijdt door naar het volgende adres en als hij ook daar weg wil rijden, willen twee van de rondhangende agenten hem grijpen. Dat mislukt, omdat D. gas geeft zodra een van de dienders het portier opentrekt. Een tweede politieman wil hierop naar zijn dienstauto rennen, maar wordt na de bocht van achteren aangereden, belandt op de motorkap van de twaalf jaar oude Peugeot 107 en valt er na een paar meter weer vanaf. Hij heeft alleen wat schaafwonden. D. gaat er vandoor, terwijl er door de politie op hem geschoten wordt. De voorband van zijn auto raakt lek, hij gaat te voet verder en wordt dan alsnog gepakt.

Eis was poging tot doodslag

De straf is een jaar minder dan het Openbaar Ministerie had geëist. De aanklager vond namelijk dat Mohammed D. zich schuldig had gemaakt aan een poging tot doodslag op de agent die op de motorkap belandde.

Tijdens de rechtzaak betoogde de advocaat al dat de snelheid van de auto zo laag was dat de agent nooit dood had kunnen gaan. Daar is de rechtbank het mee eens, maar ze vindt wel dat D. zich schuldig heeft gemaakt aan een poging tot zware mishandeling van allebei de agenten. Ook telt de verkoop van drugs mee in zijn veroordeling tot de celstraf van 18 maanden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.