Celstraf voor Poolse fietsendieven fors lager dan de eis

De dieven opereerden vanuit een pand aan de Nunspeetlaan in Den Haag. Daar werden met grote regelmaat fietsen afgeleverd die waren gestolen in Zoetermeer, Voorburg, Leidschendam en Den Haag. Dure fietsen, van twee- of drieduizend euro, die eerst in cellofaan werden verpakt en een vals framenummer kregen. Vervolgens werden ze in een bestelbusje naar Polen geladen. Daar gingen ze voor 200 euro van de hand.