Celstraf voor relschopper om ‘explosie van geweld’ tegen politie bij verboden demonstratie

‘Een explosie van geweld.’ Zo noemt de politierechter de uit de hand gelopen demonstratie van Viruswaanzin tegen coronamaatregelen op 21 juni in Den Haag. Gisteren stonden al acht verdachten terecht, vandaag volgen nog eens vijf zaken. De rechter legde vandaag aan een van de vele relschoppers die rond het Malieveld de confrontatie zochten met de politie en de ME een celstraf van drie maanden op, waarvan een maand voorwaardelijk.

Verdachte Gerson P. (25) uit Den Haag kreeg de celstraf voor onder meer het meermaals trappen naar de ME bij het Centraal Station en het gooien van wegafzettingen naar politiebussen. ,,Het is onbegrijpelijk en onbestaanbaar dat een demonstratie op deze manier escaleert”, oordeelde de rechter. ,,U botviert uw frustraties op de ME door te schoppen. U droeg bij aan het oplaaien van het geweld, dat vind ik heel kwalijk.”

,,Het is een domme actie van me geweest, ik heb er spijt van. Ik was gefrustreerd, ik heb de verkeerde keuzes gemaakt”, zei P.. De opgelegde straf is lager dan de strafeis van de officier van justitie. Zij eiste een celstraf van vijf maanden waarvan een maand voorwaardelijk.

Op 21 juni liep een demonstratie rondom het Centraal Station volledig uit de hand. Honderden woeste betogers bestormden bij het Centraal Station en rond het Malieveld de ME’ers. Een waterkanon moest worden ingezet om de uitzinnige meute te stoppen.

Tweede dag

Het is de tweede zittingsdag in de rechtbank in Den Haag waar meerdere verdachten zich moeten verantwoorden voor de rellen. Gisteren werden al zesmaal taakstraffen van 60 tot 180 uur en voorwaardelijke celstraffen uitgedeeld voor het bekogelen van de ME en kreeg een relschopper een deels voorwaardelijke celstraf van drie maanden voor het uitdelen van een karatetrap tegen het schild van een ME’er.

Op 3 december staan opnieuw relschoppers terecht.

Volledig scherm Demonstranten zoeken de confrontatie met de politie bij het Centraal Station. © ANP

