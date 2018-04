Celstraf voor spookrijder die 17 km lang tegen verkeer in reed op A4

Wassenaarse vrouw vrijgelaten in moordonderzoek broer kroongetuige Nabil B.

11:42 Een Wassenaarse vrouw die in het onderzoek naar de liquidatie op de broer van kroongetuige Nabil B. vastzat op verdenking van wapenbezit, is vanochtend vrijgelaten. Volgens het Openbaar Ministerie is ze op geen enkel moment verdacht geweest van betrokkenheid bij de liquidatie.