Celstraf voor steekpartij en beroving oudere vrouw

Het slachtoffer moest in het ziekenhuis geopereerd worden. Hij zou een een foto van een vriendin van de verdachte op internet gezet hebben en ook een filmpje over een neergeschoten vriend. El F. maakte een afspraak op de Bouwlustlaan met het slachtoffer om hun ruzie over de foto en het filmpje uit te praten. Eenmaal daar werd het slachtoffer van achter neergestoken.



Volgens Saïd el F. was hij niet degene die de man neerstak. Hij was uiteindelijk niet naar de afspraak gegaan, vertelde El F. twee weken geleden tijdens de strafzitting. De rechtbank vindt toch bewezen dat de Hagenaar heeft gestoken. Ze denkt verder dat El F. een oudere vrouw op de Dynamostraat in Den Haag van een halsketting heeft beroofd. Hij sloeg haar helemaal uit het niets op haar hoofd, en rukte toen de ketting van haar lichaam. ,,Dat was ik”, bekende El F. op de zitting twee weken geleden.



,,Een misselijke rotstreek”, zei de rechter tegen de Hagenaar over de beroving. Ze vroeg El F. of hij misschien ook verantwoordelijk was voor twee andere straatroven op de Moerweg en in het Helena van Doeverenplantsoen in Den Haag in augustus vorig jaar. Dat ontkende de Hagenaar weer. Volgens de rechtbank had het slachtoffer van de steekpartij op de Bouwlustlaan aan zijn verwondingen kunnen overlijden. De opgelegde celstraf van 4 jaar en 8 maanden komt overeen met de strafeis van het OM.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!