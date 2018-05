Celstraffen geëist na fatale straatrace: 'Hij vloog als een lappenpop door lucht'

De twee verdachten van de dodelijke straatrace in Rijswijk in september 2017 staan vandaag voor de rechter. Een 62-jarige Rijswijker kwam om het leven . Het Openbaar Ministerie heeft zojuist zeven en negen maanden celstraf geëist tegen de twee verdachten. Verslaggeefster Jorina Haspels twitterde live vanuit de rechtbank.

Jessy P. en Desley J. hebben zojuist hun straffen horen eisen: respectievelijk zeven en negen maanden celstraf en allebei vier jaar rijontzegging. De aanklager heeft hierbij meegenomen dat de verdachten al meerdere verkeersovertredingen op hun naam hebben staan en dat er sprake is van een straatrace.

De zitting is tijdelijk geschorst en wordt later hervat. Dan volgt de toelichting op de strafeis.

Dood door schuld

P. en J. hebben altijd ontkend dat ze op die bewuste septemberdag bezig waren met een straatrace. Voor het Openbaar Ministerie staat vast dat het duo wel degelijk een race reed, toen de overstekende Rijswijker met fatale afloop werd aangereden, en verwijt hen dood door schuld.

Desley reed in zijn eentje in zijn auto, een Peugeot. Jessy zat met andere mensen in een andere auto. Volgens een getuige keken de twee naar elkaar toen zij voor een stoplicht stonden en trokken ze met piepende banden en rookvorming op toen het groen werd. Diverse getuigen zouden de auto's heel hard hebben zien rijden. Daarbij is uit technisch onderzoek gebleken dat de mannen meer dan negentig kilometer per uur hebben gereden.



Quote De Peugeot raakte de fietser, die twintig meter verderop terecht kwam Getuige

Opeens zag de getuige de remlichten branden en was er zoveel rook dat de weg niet meer te zien was. Het slachtoffer had geen schijn van kans. Hij stak lopend over toen hij werd aangereden door de Peugeot en vloog door de lucht. Volgens de rechter kwam zijn bloed meters verder terecht.

,,Mijn vrouw is gaan reanimeren, terwijl ik 112 belde'', vertelt een getuige in de rechtbank. Hij is een van de vele mensen die in de buurt waren toen het ongeluk gebeurde. ,,Ik rook verbrand rubber, ze reden hard weg. Toen zag ik een hoop rookwolken een een verbogen fiets liggen.'' Ook een andere man ziet het fatale ongeluk gebeuren. ,,Ik zag twee auto's naast elkaar rijden en het idee dat ze aan het racen waren.'' Dan hoort hij piepende banden en ziet hij hoe de voertuigen remmen voor het slachtoffer. Te laat. ,,De Peugeot raakte de fietser, die twintig meter verderop terecht kwam.'' Een man die bij de bushalte stond, ziet hoe het slachtoffer vol wordt geschept door de auto. ,,Hij vloog als een lappenpop door de lucht.''

Quote Ik ben 19 en heb straks doodslag op mijn naam staan Desley J.

Niet alleen de getuigen zijn geschrokken na de aanrijding. Ook Desley J. is ontdaan. ,,Die man wilde misschien ook gewoon naar huis gaan. Dit was niet de bedoeling'', zei hij tegen een agent. Hij maakte zich gelijk zorgen om zijn toekomst. ,,Ik ben 19 en heb straks doodslag op mijn naam staan.''

En juist door die zorgen om de toekomst hoorde de vriendin van de Rijswijker nooit iets van de verdachten. Terwijl zij hoopte op een 'Sorry'. In de rechtbank kan ze bijna niet meer praten door de emoties. ,,Als mijn kinderen later thuis zijn, word ik ongerust.''

Quote Hij moest doorlopen. Dan had ik hem niet geraakt, dan had hij nog geleefd Desley J.

De dochter van het slachtoffer is door het ongeluk veranderd van een jonge jurist naar een vrouw die niet meer weet hoe ze de dagen door moet komen. Haar vader kwam om het leven. ,,Niet omdat hij zat te appen, niet uitkeek, maar omdat hij niet aan de rijkunsten van de verdachten kon ontkomen.'' Haar slachtofferverklaring lijkt door te dringen bij Desley J. ,,Ik heb slapeloze nachten gehad'', reageert hij. ,,Het heeft door mijn hoofd gespookt wat er allemaal is gebeurd. Hij moest doorlopen. Dan had ik hem niet geraakt, dan had hij nog geleefd.''

Dit laatste zou volgens de officier van justitie ook het geval zijn geweest wanneer er daadwerkelijk 50 kilometer per uur was gereden, 'dan was de verdachte 26 meter voor de 'confrontatie' tot stilstand gekomen en was het ongeluk nooit gebeurd'.

Quote Er wordt vaak hard gereden op de Generaal Spoorlaan, die wordt niet voor niets de Generaal Racebaan genoemd Peter Spaargaren

Celstraf

Het Openbaar Ministerie heeft zeven en negen maanden celstraf geëist tegen de twee verdachten. Volgens advocaat Peter Spaargaren die Desley J. bijstaat heeft hij schuld aan het ongeluk en de dood van de Rijswijker, ,,maar dat is het ook''. Hij claimt dat er geen straatrace was, dat er geen afspraak werd gemaakt en dat de man op die dag gewoon naar huis reed. ,,Twee auto's die hard rijden wil nog niet zeggen dat er sprake is van een race. Er wordt vaak hard gereden op de Generaal Spoorlaan, die wordt niet voor niets de Generaal Racebaan genoemd.''

Volgens Spaargaren heeft de tijd dat J. in voorarrest heeft gezeten er 'behoorlijk ingeslepen'.