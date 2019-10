Celstraffen tot 10 jaar geëist voor smokkel van 1100 kilo coke tussen bevroren vis

Omdat ook anderen de loods gebruikten, is niet zeker of de verdachte weet had van de aanwezigheid van de verboden waar in zijn bedrijfsruimte. De enorme partij harddrugs met een straatwaarde van 22 miljoen euro is na een tip van Amerikaanse autoriteiten in juli vorig jaar aangetroffen in de Rotterdamse haven. De container met harddrugs is door de politie gevolgd naar een loods in Zaandam, die was gehuurd door de Gorkumse 31-jarige krantenbezorger Hafid Z..