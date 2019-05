Celstraffen tot ruim 4 jaar voor reeks inbraken door jeugdbende

De hoogte van de gevangenisstraf werd gesteld naar het aantal bewezen inbraken, de mate van betrokkenheid bij de criminele bende en de vraag of jeugdstrafrecht van toepassing is. Van de twaalf verdachten zijn er drie volledig vrijgesproken. De vier belangrijkste meerderjarige verdachten hebben gevangenisstraffen opgelegd gekregen variërend tussen de 26 en 49 maanden.



De andere verdachten, waarvan er vier ten tijde van het plegen van de feiten minderjarig waren, hebben gevangenisstraffen of jeugddetentie gekregen variërend tussen de vijf en vijftien maanden. Bij het opleggen van de straffen is rekening gehouden met de lange duur van het proces. Hierdoor zijn de gevangenisstraffen lager uitgevallen dan anders het geval was geweest.



