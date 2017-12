Celstraffen voor grootschalige internetoplichting

De mannen lieten slachtoffers die iets besteld hadden ook regelmatig per e-mail weten dat er iets was misgegaan met de betaling. Ze vroegen dan of de slachtoffers gebruik konden maken van de 'retourlink'. Wanneer mensen dit deden, dan betaalden zij in het gunstigste geval nog een keer voor het artikel. In het slechtste scenario werden zij ook nog overgehaald om hun bankgegevens te verstrekken, waarna ongemerkt grote bedragen werden afgeschreven.