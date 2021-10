Centrum voor Poolse vrouwen Polka wint Kartiniprijs

Deelauto’s en snel ov ten spijt: Hagenaar blijft gehecht aan de eigen auto

Het aantal auto’s in Den Haag neemt nog steeds toe, ondanks verwoede pogingen van de gemeente om de Hagenaar op de fiets of in het ov te krijgen. Juist in wijken waar het autobezit het laagst is, is de parkeer-druk het hoogst.

29 oktober