Chansonnier Julien Clerc naar Zuiderstrandtheater

Hij staat op 6 mei in Carré in Amsterdam, op 7 mei in het Zuiderstrandtheater in Den Haag, op 12 mei in TivoliVredenburg Utrecht en op 13 mei in De Vereeniging in Nijmegen.

Clerc, geboren als Paul Leclerc, verwierf in zijn thuisland roem dankzij een Franse versie van de musical Hair en scoorde in 1971 met het lied Ce N'est Rien. Later volgden hits als Si On Chantait, This Melody, Ma Préférence en Hélène.

De kaartverkoop begint vrijdag. De laatste keer dat Julien Clerc in ons land optrad was in 2015. Hij deed toen Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Bosch aan.