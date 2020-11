Chantall wees shampoo deur en wast haren op alternatieve manier (al lijkt het soms op een crimescene)

Rotterdam­mer deed bommelding Surinaamse ambassade uit frustratie rond familie Bouterse

26 november Een bommelding was vorig jaar augustus voor de Surinaamse ambassade in Den Haag aanleiding de beveiliging te verscherpen en een evacuatieplan in te stellen. Het dreigende telefoontje was afkomstig van Rotterdammer Fabio A. (36). Hij handelde uit frustratie, meldde hij vandaag in de Haagse rechtbank waar hij terecht stond.